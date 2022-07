227 bombeiros e seis meios aéreos combatem incêndio de grandes dimensões em Sintra

Fogo consome zona de mato.

Um incêndio que deflagrou ao início da tarde desta sexta-feira numa zona de mato no concelho de Sintra está a mobilizar mais de 200 operacionais, 60 meios terrestres e seis meios aéreos.

O incêndio deflagrou pelas 13h17, numa zona de mato. O fogo alastrou-se, rapidamente, e a meio da tarde começou a ameaçar as casas na freguesia de Rio de Mouro, em Sintra. As autoridades estão a retirar a população dessas mesmas habitação e há ainda quem saia a pé por não haver meios disponíveis para as evacuar.





As pessoas estão também a ser retiradas da Quinta da Estribeira, uma quinta de equitação onde se encontram vários animais, nomeadamente cavalos, depois de o vento começar a empurrar as chamas nessa direção.

Segundo apurou o Correio da Manhã no local, as chamas ameaçam chegar ao concelho de Cascais.