61 anos de Lady Di: Príncipe William partilha carta comovente no aniversário da mãe

1 de julho de 2022. A princesa Diana faria 61 anos, esta sexta-feira, caso não tivesse falecido no fatídico acidente automóvel em 1997. Hoje a memória de Lady Di é celebrada e o seu filho, príncipe William, assinalou a data com uma carta emocionante, revelou o

.

O Duque de Cambridge homenageou a mãe e os vencedores dos "Diana Awards", prémio de prestígio atribuido a jovens entre os 9 e os 25 anos que se destaquem pela ação social e trabalho humanitário.

A cerimónia decorre virtualmente esta sexta-feira, afirma a revista norte-americana.

"Parabéns por receberem o Prémio Diana hoje! Vocês são parte de uma geração inspiradora de jovens que estão a mudar o mundo através das vossas ações, e admiro imensamente os vossos esforços", escreveu o membro da realeza. "As vossas histórias são incríveis. Muitos de vocês enfrentam grandes desafios em tempos difíceis, mas mesmo assim estão a quebrar barreiras de modo a criar um futuro melhor para todos nós."Para William, são estas vozes que mantêm viva a memória de Diana: "Vocês são a personificação do legado da minha mãe e eu sei que ela ficaria muito orgulhosa de todos vocês. Acredito que não há melhor maneira de celebrar a sua vida e trabalho do que reconhecer pessoas incríveis que dedicam tanto tempo e esforço para ajudar aqueles ao seu redor."De acordo com o The People, tanto William como o irmão, príncipe Harry, apoiam os "Diana Awards", a única instituição de caridade com o nome da mãe. Apesar do relacionamento dos irmãos ter sido conturbado nos últimos anos, eles reuniram-se no verão passado para inaugurar uma estátua de Diana, no Sunken Garden do Palácio de Kensington.