CMTV bate recorde no horário nobre

A

registou no mês de junho o melhor desempenho da sua história também no horário nobre, período de maior consumo televisivo e faturação publicitária.

Com efeito, a televisão do

registou no horário nobre de junho um share médio de 4,5%, o que equivale a um total de cerca de 1,7 milhões de espectadores por dia.

O canal CNN fica em segundo lugar nesta medição, com um share médio de 2,4% de share, e a SIC Notícias regista 1,8%. Juntas, as concorrentes datêm menos audiência que a TV doTambém na média geral abateu o seu recorde no mês de junho, com 5,3% de share médio.Todos os resultados são da responsabilidade da GFK.está no canal 8 de todas as plataformas, mas não está ainda na TDT.