Jato do presidente da Guiné-Bissau tem acidente em Lisboa e fecha aeroporto durante duas horas

O rebentamento de pneus de um jato privado Gulfstream durante a aterragem no "Humberto Delgado" encerrou a pista do aeroporto de Lisboa. Vários voos com destino a Lisboa estão a ser desviados para Porto e Faro. O incidente espalhou óleo na pista, disse ao CM um passageiro que se encontrava dentro de avião com destino a Paris à espera de descolagem. Esta é a informação vinculada pelo comandante da aeronave aos passageiros.O aparelho acidentado está registado na Florida, EUA, e estará em Lisboa para transportar para a Guiné-Bissau o presidente daquele país africano que se encontra a participar na Conferência dos Oceanos.

A pista de Lisboa, recorde-se, está a registar um tráfego anormal de aeronaves privadas que transportam participantes da Conferência dos Oceanos, da ONU, que encerra esta sexta-feita na capital portuguesa.