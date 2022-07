Ventiladores comprados em 2020 estiveram em arranjo durante dois anos

30 aparelhos do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve só agora estão a funcionar.

Dois anos depois de terem sido adquiridos, os 30 ventiladores pulmonares comprados na China com destino ao Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, no pico da pandemia, já estão a funcionar.

Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã