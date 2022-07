Motociclista morre em colisão com carro em Barcelos

Um motociclista, com cerca de 40 anos, morreu, na madrugada de sábado, em Barcelos, na sequência da colisão da moto em que seguia e um carro.

O alerta foi dado, cerca das 00h30, para os bombeiros de Barcelinhos, para um acidente rodoviário na EN103, em Encourados.

A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória e ainda foi alvo de manobras de reanimação. No entanto, o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos.O óbito foi verificado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação.A GNR e uma equipa de psicólogos também foram acionadas para o local.O corpo foi levado, pelos bombeiros de Barcelinhos, para o gabinete do instituto de medicina legal de Barcelos.O Núcleo de investigação de crimes em acidentes de viação da GNR foi chamado e investiga as causas do acidente.