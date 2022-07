Homem de 50 anos morre após ficar peso em máquina em Águeda

À chegada dos operacionais, o homem já tinha sido retirado por um colega de trabalho. Acabou por entrar em paragem cardiorrespiratória e morreu no local.

O corpo foi levado, pelos bombeiros de Águeda, para o instituto de medicina legal de Aveiro.



A GNR foi chamada ao local e investiga as causas do acidente.



Um trabalhador, com cerca de 50 anos, morreu, ao início desta tarde de sábado, em Águeda, na sequência de um acidente de trabalho. O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros de Águeda, para um ocorrência relacionada com trauma, na empresa Preceram, em Vale do Grou, na união de freguesias de Barrô e Aguada de Baixo.O homem entrou em paragem cardiorrespiratória, ainda foi alvo de operações de reanimação, pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi verificado no local pela equipa da VMER.