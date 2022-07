Homem ferido em despiste de mota em Vale de Cambra

Vítima foi levada, pelos bombeiros de Vale de Cambra, para o hospital da Feira.

Um homem, com cerca de 40 anos, ficou ferido, esta tarde de sábado, na sequência do despiste da moto em que seguia, em Vale de Cambra.O alerta foi dado, cerca das 18h30, para os bombeiros de Vale de Cambra, para um acidente rodoviário, na Avenida Dr. António Fonseca, em Macieira de Cambra.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Vale de Cambra, para o hospital da Feira. A GNR de Vale de Cambra foi ao local e investiga as causas do acidente.