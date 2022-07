Assalto a três cidadãos vindos do estrangeiro rende cerca de um milhão de euros a criminosos

PSP conseguiu intercetar os assaltantes, que acabaram detidos.

Três cidadãos vindos de uma viagem do estrangeiro foram este sábado assaltados na Rua da Imprensa Nacional, junto do número 116. Os indivíduos, que aterraram este sábado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, traziam relógios de luxo e telemóveis de ultima geração, num valor estimado em cerca de um milhão de euros.Os suspeitos, através de dissimulação, conseguiram subtrair as malas onde os artigos eram transportados.A PSP conseguiu intercetar os assaltantes, que acabaram detidos.