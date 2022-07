Jovem obrigada a arranjar emprego por esfaquear amante do companheiro

Jovem atacou a amante do companheiro e foi condenada a cinco anos de pena suspensa.

Condenada a cinco anos de pena suspensa por tentar matar a amante do companheiro, a jovem ficou sujeita a algumas obrigações para evitar ir para a cadeia. Os juízes do Tribunal de Matosinhos determinaram que a arguida, de 20 anos, tem de procurar ativamente emprego ou ir a ações de formação profissional. Tem ainda de frequentar consultas de Psicologia ou Psiquiatria e fica impedida de estabelecer contactos com a rival.

