Marco ‘Orelhas’ treina uma hora por dia na cadeia de Paços de Ferreira

Número dois dos Super Dragões tem direito a três horas diárias de recreio e só pode ter contacto com mais dois reclusos.

Marco Gonçalves - conhecido por ‘Orelhas’ e considerado o número dois da claque Super Dragões -, um dos suspeitos em prisão preventiva pelo homicídio de Igor Silva ocorrido a 8 de maio, nos festejos do título do FC Porto, está atrás das grades desde o início de junho. Começou por cumprir a medida de coação na prisão de Custoias, em Matosinhos, mas acabou transferido para a secção de segurança da cadeia de Paços de Ferreira, onde passa 21 horas por dia na cela. Tem apenas três horas ao ar livre, uma delas passada no ginásio da prisão.

Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã