40 voos cancelados no Aeroporto de Lisboa

Até ao momento estão 23 voos cancelados nas chegadas ao aeroporto Humberto Delgado e 19 nas partidas.

Na maioria destas situações estão em causa voos da TAP, de acordo com os mesmos dados.Os cancelamentos de voos aliados ao aumento da procura têm gerado a criação de longas filas nos aeroportos, com muitos passageiros a queixarem-se das horas perdidas à espera da bagagem e a reportarem o facto de apenas conseguirem recuperar as malas dias depois de terem chegado.