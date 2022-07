"Não há portugueses puros, como não há brasileiros puros", diz Marcelo Rebelo de Sousa em viagem ao Brasil

Depois de ouvir uma orquestra formada por músicos imigrantes e refugiados o chefe de estado português interveio no final da cerimónia.

O Presidente da República afirmou no sábado à noite que "não há portugueses puros, como não há brasileiros puros", depois de ouvir uma orquestra formada por músicos imigrantes e refugiados, em São Paulo.

Marcelo Rebelo de Sousa falava na abertura oficial da 26.ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em que houve uma atuação da Orquestra Mundana Refugi, com músicos vindos da Síria, da Palestina, do Congo, da Guiné, da Tunísia e de Cuba, entre outros.

Esta orquestra tocou, entre outros, os temas "As caravanas", de Chico Buarque, e "Canto das três raças", que ficou famoso na voz de Clara Nunes.

Na intervenção, que encerrou esta cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a Orquestra Mundana Refugi "é um retrato daquilo que o Brasil é, que Portugal também gosta de ser, que é acolhimento de refugiados e de migrantes".