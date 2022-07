Encontrado corpo de pescador desaparecido em Viana do Castelo

A Polícia Marítima encontrou na manhã deste domingo o corpo do pescador de 57 anos que estava desaparecido na praia da Ínsua em Viana de Castelo.

A autoridade marítima nacional estava a realizar buscas depois de ter recebido um alerta por parte de um familiar que deu conta que o homem não regressou a casa após ter saído para pescar.

Os elementos do comando-local da Polícia Marítima de Viana do Castelo iniciaram de imediato as buscas por terra e via marítima, buscas essas que já foram terminadas.Em atualização