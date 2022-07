Lista de Montenegro ao Conselho Nacional tem maioria absoluta com 42 eleitos

Lista é encabeçada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

A lista da direção ao Conselho Nacional do PSD encabeçada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, obteve este domingo no congresso maioria absoluta, elegendo 42 dos 70 conselheiros, 60% dos lugares.

De acordo com informações avançadas à Lusa por fontes sociais-democratas, a segunda lista mais votada foi a liderada pelo antigo secretário---geral Matos Rosa com 10 conselheiros (14% dos eleitos).





No último congresso, em dezembro do ano passado, a direção de Rui Rio foi eleita com 67,6% dos votos. Em 2020, tinha alcançado 62,4% dos votos, naquela que foi então a votação mais baixa desde 2007, quando Luís Filipe Menezes obteve 61,8%.

Em 2016, a Comissão Política Nacional de Pedro Passos Coelho tinha tido 79,8% dos votos, o pior resultado de uma sua direção para este órgão. Em 2014, a sua comissão política tinha alcançado 85% dos votos, em 2012 tinha sido eleita com 88% e, em 2010, com 87,2%.