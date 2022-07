Polícia confirma detenção de um suspeito de ter disparado sobre civis dentro de centro comercial na Copenhaga

Tiroteio aconteceu algumas horas antes de um concerto de Harry Styles, que se iria realizar nas proximidades.

#BREAKING: Multiple people shot at Field's shopping centre in Copenhagen, Danish police say; large emergency operation underway pic.twitter.com/BEBrjkbST6 — I.E.N. (@BreakingIEN) July 3, 2022

Várias pessoas forma atingidas por tiros no centro comercial Fields, localizado no bairro de Amager, em Copenhaga, na Dinamarca.A polícia dinamarquesa já confirmou a detenção de uma pessoa, através da rede social Twitter. "Uma pessoa foi presa. Neste momento, não temos oportunidade de falar mais sobre a identidade da pessoa", pode ler-se na mensagem.O tiroteio aconteceu algumas horas antes de um concerto de Harry Styles, que se iria realizar nas proximidades.A polícia dinamarquesa aconselhou as pessoas que estavam dentro do centro comercial a aguardar assistência lá dentro, de acordo com a Sky News.br />Em atualização