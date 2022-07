Baleia que deu à costa na Praia dos Salgados, em Albufeira, foi devolvida ao mar pela maré

Autoridades iriam realizar análises para tentar determinar a causa da morte do animal.

A baleia morta que este domingo deu à costa na praia dos Salgados, em Albufeira, foi arrastada pela maré para o mar e encontra-se de novo à deriva, disse o capitão do porto de Portimão.

O animal tinha dado à costa cerca das 18h30 e aguardava-se a deslocação de equipas da Polícia Marítima, do Serviço Municipal de Proteção Civil de Albufeira e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para fazerem análises e iniciarem os procedimentos de remoção, mas o dispositivo "não chegou a tempo de evitar que a baleia fosse arrastada pela maré para o mar", justificou o comandante Rodrigo González dos Paços.

A mesma fonte esclareceu que a movimentação do animal vai ser acompanhada, com a expectativa de que "possa voltar a ser arrastada para terra para depois ser removida", através de relatos de testemunhas, mas sem meios marítimos empenhados na tarefa.

Após o animal dar à costa, as autoridades marítimas desencadearam os procedimentos para o cetáceo poder ser analisado cientificamente e depois removido do local, disse previamente o capitão do porto de Portimão.

O cetáceo encontrava-se à deriva e a ser seguido até que este domingo deu à costa ao "ser arrojado" para a praia algarvia, mas não houve tempo para garantir o amarre em terra e os procedimentos previstos antes de a maré voltar a arrastar o animal para o mar.

Os elementos do ICNF e do Serviço Municipal de Proteção Civil iriam realizar análises para tentar determinar a causa da morte da baleia, mas a força da maré impediu os planos e empurrou o corpo do animal para o mar.