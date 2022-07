ANA sobe para 38 previsão de voos cancelados hoje no aeroporto de Lisboa

No sábado, a previsão da ANA apontava para 65 voos cancelados naquele dia com destino e origem no aeroporto de Lisboa.

A ANA - Aeroportos de Portugal aumentou de 22 para 38 a previsão do número de voos cancelados durante o dia deste domingo com destino e origem no aeroporto de Lisboa, devido a constrangimentos em vários aeroportos internacionais.

"Devido a constrangimentos em vários aeroportos internacionais, entre outros, estão previstos, para o dia deste domngo, 38 voos cancelados -- 20 chegadas e 18 partidas no Aeroporto Humberto Delgado", informou a ANA em resposta à Lusa.

Esta informação atualiza os dados divulgados pela ANA ao início da tarde, que apontavam para o cancelamento de um total de 22 voos, dos quais 11 chegadas e 11 partidas no Aeroporto Humberto Delgado.

No sábado, a previsão da ANA apontava para 65 voos cancelados naquele dia com destino e origem no aeroporto de Lisboa.

Os problemas observados em Lisboa estão a ser vividos em vários aeroportos nos Estados Unidos e na Europa.

Na origem destas situações estão falta de pessoal, greves e outros fatores externos agravantes, nomeadamente climáticos, relacionados com a covid-19 ou com imprevistos, como é o caso do rebentamento do pneu de um jato particular que encerrou por algumas horas a pista do aeroporto de Lisboa, na tarde desta sexta-feira.