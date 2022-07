Dois mortos após colisão entre mota e automóvel em Esposende

Acidente ocorreu próximo da Cruz Vermelha de Marinhas, que foi em imediato socorro das vítimas.

Uma colisão entre um automóvel e uma mota provocou duas vítimas mortais, na tarde deste domingo, na Estrada Nacional 13, em Marinhas, Esposende.

O alerta foi dado às 18h19. Segundo as informações que foi possível recolher até ao momento, as vítimas são um homem, de 26 anos, que conduzia o motociclo, e uma mulher, de 66, passageira do carro. Já o condutor do automóvel não sofreu qualquer ferimento.

O acidente ocorreu próximo da Cruz Vermelha de Marinhas, que foi em imediato socorro das vítimas, sendo chamados os Bombeiros de Esposende e equipas médicas, mas já nada foi possível fazer pelas duas vítimas. Os óbitos foram declarados no local.