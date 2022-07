Burlão profissional era da PJ, PSP, Fisco e ASAE

Assumia a autoridade que mais lhe interessava para a burla do momento. Foi várias vezes inspetor da PJ, agente da PSP, do Fisco, da ASAE ou de autarquias, e até "delegado de juiz" ou de uma suposta ‘Proteção Animal’. Pedia dinheiro para desistência de queixas e resolução de irregularidades que na realidade não existiam. Preso, fez golpes a partir de duas cadeias, com a ajuda de um guarda.Saiba mais em Correio da Manhã.