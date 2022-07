Tarefeiros da saúde dão 54 milhões de euros a quatro empresas

Quatro empresas açambarcaram mais de metade dos contratos de prestação de serviços de médicos (e enfermeiros) tarefeiros entre 2017 e junho de 2022. Dos 826 contratos publicados no portal Base – muitos não são divulgados, pois as entidades do SNS não estão obrigadas a fazê-lo – 437 foram conseguidos pela Precise/EHC (ambas geridas pela mesma pessoa, Nuno Correia Neves), Knower/Talenter/Talenter24 (do Grupo Wellow, lideradas por César Santos, fundador do Grupo Talenter), Randstad II e Kelly Services Healthcare, duas empresas multinacionais de emprego temporário. No total, estas quatro empresas e grupos celebraram contratos em cinco anos superiores a 54 milhões de euros.Saiba mais em Correio da Manhã