Turistas agridem inspetores do SEF

Três mulheres foram algemadas, de modo a cessar as agressões.

Três mulheres estrangeiras agrediram inspetores do SEF do Aeroporto de Faro. O incidente aconteceu na madrugada de quinta-feira. A PSP, que foi chamada ao local, presenciou os confrontos físicos e verbais contra os inspetores do SEF.As três mulheres foram algemadas, de modo a cessar as agressões.Estes confrontos deveram-se à recusa de entrada de uma amiga que viajava com estas três mulheres e que não reunia as condições para admissão no País.