Semana arranca com céu nublado, mas subida de temperaturas vai trazer dias de calor intenso

Na região norte e centro o céu vai ter períodos muito nublados e vários aguaceiros, acompanhados de trovoadas, especialmente durante a tarde. Já na região sul, o céu vai apresentar poucas nuvens, tendo até períodos ensolarados.

Na região da Grande Lisboa as temperaturas podem chegar aos 28ºC, com temperaturas mínimas de 16 graus. Já na zona do Porto, 23 graus vai ser a máxima registada, com 16ºC como mínima. O interior do país vai acusar maior intensidade de calor, com zonas a chegar aos 34 graus.O vento vai estar fraco por todo o País.Apesar do tempo 'tímido' no arranque da semana, as temperaturas deverão aumentar ao longo da semana.