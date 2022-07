Caças espanhóis intercetam avião da Easyjet após ameaça de bomba

Aeronave fazia a ligação entre Londres e Menorca.

Um avião da Easyjet que fazia a ligação entre Londres, no Reino Unido e Menorca, em Espanha, foi intercetado por dois caças da Força Aérea espanhola após ameaça de bomba a bordo.O Airbus A319 da companhia aérea ‘low cost’ já estava em pleno voo entre Gatwick, nos arredores de Londres e Mahon, na ilha espanhola, quando surgiu a ameaça de bomba feita através de uma rede social.O protocolo de segurança foi acionado e os caças espanhóis acompanharam o voo U28303 mal a aeronave entrou no espaço aéreo de Espanha. Após a aterragem, todas as bagagens – de cabine e porão – foram vistoriadas, mas nada suspeito foi detetado.