“Fenómeno não era facilmente previsível”: Glaciólogos sobrevoaram Alpes italianos na véspera da derrocada de glaciar

Derrocada de glaciar fez pelo menos seis mortos. Há 20 pessoas desaparecidas.

Um grupo de especialistas da Comissão Glaciológica SAT sobrevoou com um drone o glaciar dos Alpes italianos no sábado, um dia antes da derrocada que matou pelo menos seis pessoas. Segundo os glaciólogos, um "fenómeno tão intenso e trágico não era facilmente previsível".

Num texto que acompanha o vídeo partilhado na rede social Facebook, os glaciólogos dizem que no sábado à tarde estiveram na cordilheira de Marmolada, "sobre a área do desabamento", com socorristas alpinos, e explicam que há vários dias que se registam temperaturas elevadas em Marmolada.



Segundo os especialistas, "nas últimas semanas, o ponto de congelamento oscilou entre 4.500 e 4.900 metros, submetendo as montanhas e massas glaciares e um forte stress térmico". Na véspera da derrocada já eram visíveis fenómenos "clássicos de escoamento devido ao derretimento".

"A água derretida geralmente penetra profundamente no glaciar e também facilita o movimento deste a jusante", explicam no texto. A água derretida, com uma temperatura superior a zero graus, desliza pelas fendas e aquece o gelo em profundidade, "aumentando o derretimento mesmo nas áreas mais frias ou nas áreas de contacto com o gelo e a rocha".



"Pelas imagens em anexo da tarde de ontem consigo ver a zona de destacamento. Infelizmente, um fenómeno tão intenso e trágico não era facilmente previsível", conclui o texto.



O calapso do glaciar matou pelo menos seis pessoa e 20 continuam desaparecidas.