Pelo menos seis mortos e 19 feridos em tiroteio durante desfile do 4 de Julho em Chicago

Disparos em Highland Park fizeram cinco vítimas mortais, esta segunda-feira.

Um tiroteio ocorrido durante uma parada do 4 de Julho (Dia da Independência nos EUA), em Highland Park, Chicago, fez pelo menos seis mortos e 19 feridos, segundo a Reuters. Esta tragédia eleva para 14 o número de mortos nas festividades do Dia da Independência naquela cidade norte-americana, que começaram no sábado.

Segundo o Chicago Sun-Times

esta segunda-feira, várias pessoas foram alvejadas e, prontamente, as centenas de pessoas que assitiam ao desfile puseram-se em fuga. O mesmo jornal cita fonte policial que dá conta de que o atirador poderá ter disparado a partir do topo de um edifício.

O desfile foi interrompido pouco depois de ter começado, pelas 10h00 da manhã, quando foram disparados tiros que terão atingido um número indeterminado de participantes que se encontravam no evento. O barulho dos disparos terá sido confundido com os estrondos do fogo de artifício que animava a parada.

A polícia encontra-se a patrulhar a zona, num desfile que contava já com uma forte presença de agentes da autoridade e bombeiros.

Após este tiroteio, que faz aumentar o número de vítimas em paradas do 4 de Julho na cidade, o governador local decretou o cancelamento de todas as festividades.

No ano passado, nas celebrações do quatro de Julho em Chicago, 19 pessoas foram mortas e outras 100 ficaram feridas.

Em atualização