Um morto em violenta colisão entre mota e carro na Nazaré

Um homem de 68 anos, de nacionalidade inglesa, morreu esta segunda-feira na Nazaré, na sequência de uma colisão entre um motociclo e um ligeiro de passageiros, informou a GNR.

De acordo com a GNR, a vítima mortal "era o condutor do motociclo".

O acidente ocorreu às 15h15, junto à rotunda do Porto de Abrigo da Nazaré, no distrito de Leiria, e, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, provocou ainda um ferido leve.

No local estiveram 16 operacionais e sete veículos do INEM, Bombeiros Voluntários da Nazaré, PSP e da GNR, cujo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) está a investigar as causas do acidente.