Homem trepa a telhado de hipermercado, desmonta cobertura e leva mais de 20 mil euros em dinheiro, tabaco e raspadinhas

Um homem roubou dinheiro, raspadinhas e tabaco depois de ter entrado numa tabacaria pelo telhado do hipermercado Intermarché, em Beja, no dia 26 de junho.De acordo com a imprensa nacional, o suspeito terá usado uma escada telescópia e desmontado o teto falso do estabelecimento.Em raspadinhas terão sido levados cartões no valor de sete mil euros e da caixa registadora foi furtado o dinheiro arrecadado de três dias da loja.O roubo aconteceu após o encerramento do espaço comercial, já depois das 22h.