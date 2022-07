Deco reclama "intervenção célere" para garantir direitos dos passageiros com voos cancelados

Deco instou Ministério das Infraestruturas e a Autoridade Nacional da Aviação Civil a intervirem para acautelar interesses dos passageiros afetados pelos cancelamentos de voos em Lisboa.

"Isto não é uma situação nova, uma vez que disrupções e problemas no aeroporto [de Lisboa], infelizmente, têm sido cada vez mais constantes. O que nos preocupa são as respostas que estão sempre a ser dadas aos consumidores e, sobretudo, o facto de estes terem direitos que não são aplicados e de ser necessário ter planos de contingência preparados quer pela infraestrutura aeroportuária, quer pelas próprias transportadoras, para garantir o direito à assistência", afirmou o coordenador do departamento jurídico da Deco - Associação de Defesa do Consumidor em declarações à agência Lusa.