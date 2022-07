Quatro distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

Alerta vai estar em vigor entre as 14h00 e as 21h00 desta terça-feira.

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas de vento forte, segundo o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo para aqueles quatro distritos do continente vai estar em vigor entre as 14h00 e as 21h00 desta terça-feira.