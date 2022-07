Reclusa arranha guarda na cadeia feminina de Tires

Uma reclusa da prisão feminina de Tires, Cascais, agrediu e arranhou uma guarda depois de a mesma a ter repreendido por estar fora de uma fila.





O ataque ocorreu ao final da tarde de domingo. Logo depois de jantar, um grupo de presas foi colocado por guardas prisionais numa fila.

Trata-se de um procedimento habitual, tendo em vista a entrega de cartas para posterior distribuição. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais explicou ao CM que a agressora “desobedeceu a ordens dadas, e por isso foi necessário recorrer a medidas de coação”. E foi no decorrer dessa intervenção que a reclusa “arranhou a guarda nos braços e na face”.A agressora foi avaliada medicamente, colocada em regime de separação e alvo de queixa-crime ao Ministério Público. Carlos Sousa, presidente do Sindicato da Guarda Prisional, disse aoque a mesma reclusa foi apanhada há cerca de uma semana com telemóvel. “Não foi alvo de pena disciplinar na altura”, explicou.A guarda ferida recebeu assistência hospitalar.