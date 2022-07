Dois polícias baleados após espetáculo de fogo de artifício nas comemorações do 4 de Julho em Filadélfia

Homens de 36 e 44 anos foram transportados para o hospital.

Dois polícias norte-americanos foram baleados após um espetáculo de fogo de artifício inserido nas comemorações do 4 de Julho em Filadélfia, nos EUA.

Um dos oficiais, de 36 anos, que estava nessa noite destacado para a patrulha do trânsito, ficou com um ferimento de raspão na testa. O outro polícia, de 44 anos, que foi destacado como segurança do evento, sofreu um ferimento de bala no ombro direito.

Segundo a ABC News, ambos os polícias foram transferidos para o Hospital da Universidade de Jefferson e já receberam alta.

Nenhum suspeito foi identificado até ao momento.

As celebrações do Dia da Independência ficaram marcadas por alguns tiroteios, nomeadamente numa parada na localidade de Highland Park, nos arredores de Chicago.