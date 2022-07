19 detidos em operação especial da GNR durante festival de música na Ericeira

19 pessoas, com idades compreendidas entre os 19 e os 37 anos, acabaram detidas no decorrer de um festival de música, na Ericeira.

Segundo um comunicado da GNR, 12 dessas pessoas terão sido detido por tráfico de droga e duas por posse de arma proibida.

Ao longo da ação foram apreendidas 448 doses de haxixe, 12 doses de liamba, 14 doses de MDMA, um canivete e uma soqueira.A GNR registou 58 autos de contraordenação por consumo de droga ao longo do evento e 32 autos no âmbito do código da estrada.