Ana Gomes ataca atribuição a empresa de Mário Ferreira de mais de metade dos fundos do Fundo de Capitalização

A antiga diplomata Ana Gomes acusou a Pluris de parecer "Minus" e necessitar de "ajudas financeiras do Estado e da UE" depois do Banco de Fomento ter aprovado um investimento direto a 12 empresas, entre elas a Pluris Investments, do empresário de Mário Ferreira.

A empresa, acionista da Media Capital, vai receber ajuda do fundo de capitalização do Banco de Fomento no âmbito do Programa de Recapitalização Estratégica do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) no valor de quase 77 milhões de euros. Deste total, 40 milhões foram aprovados para a Pluris, ou seja, mais de metade dos apoios.

Em declarações à Lusa, fonte oficial do Banco de Fomento Português esclareceu que a candidatura em causa "visa exclusivamente o apoio à atividade turística desse grupo" económico."Trata-se de uma operação de investimento de quase capital cujas condições estão alinhadas com o Quadro Temporário de Auxílios de Estado Covid-19 publicado pela Comissão Europeia, na sua versão atualizada em 18 de novembro de 2021", prosseguiu a mesma fonte, em resposta por escrito.A ex-candidata presidencial recorreu à rede social Twitter para comentar o caso e atacar a atribuição à empresa do dono da TVI.