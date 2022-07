Polícia espanhola apreende drones submarinos usados no tráfico de droga

Equipamentos possuem um sistema de navegação GPS que permite aos traficantes controlarem os equipamentos partir de casa.

A polícia espanhola anunciou, esta segunda-feira, a apreensão de três drones submarinos usados no tráfico de droga. Segundo as autoridades, estes drones são capazes de atravessar o Estreito de Gibraltar com 200 quilos de droga.

Oito pessoas foram detidas em Cádiz, Málaga e Barcelona no âmbito desta operação.



O chefe da brigada de narcotráfico da polícia espanhola, Juan Antonio Siloleo, detalhou que estes drones, construídos por criminosos no sul de Espanha, "têm um alcance de 50 quilómetros".

Segundo a polícia, estes drones possuem um sistema de navegação GPS que permite aos traficantes controlarem os equipamentos partir de casa.