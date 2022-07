PJ apreende mais de 292 mil euros dissimulados em veículo de alta cilindrada nos Açores

A Polícia Judiciária dos Açores apreendeu mais de 292 mil euros, em notas do Banco Central Europeu (BCE), que estavam dissimuladas num veículo de alta cilindrada.

A operação teve início no passado sábado, quando a GNR detetou a viatura, que estava no porto comercial da cidade de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, e que tinha como destino a Ilha da Madeira.

De acordo com um comunicado da PJ, "foram encontrados dezenas de molhos de notas, escondidos por dentro do forro das portas e na bagageira do veículo". O carro também foi apreendido.A PJ está a investigar o caso e a tentar identificar os autores do crime, que deu origem ao dinheiro apreendido.