Atirador que matou seis pessoas em parada do 4 de Julho em Chicago vestiu-se de mulher durante ataque

Suspeito disparou mais de 70 tiros.

Num 'breafing' realizado pela polícia de

Highland Park, Chicago, EUA, sobre o tiroteio que matou 6 pessoas e feriu outras 24 numa parada do 4 de julho, foi revelado que o atirador Robert Bobby Crimo III disparou mais de 70 tiros e estava vestido de mulher durante o ataque para esconder as tatuagens e fugir rapidamente entre a multidão.



"Acreditamos que o ataque estava planeado há várias semanas", revelaram as autoridades norte-americanas, salientando que o suspeito "entrou pelas escadas de emergê