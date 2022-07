"Não aos novos combustíveis": grupo de ativistas ataca obras de arte em galeria de Londres

Grupo Just Stop Oil atacou, na semana passada, várias instituições de arte.

Cinco ativistas climáticos foram detidos após terem colado as mãos a uma pintura centenária na Royal Academy em Londres, na passada terça-feira. Os membros do grupo Just Stop Oil grafitaram ainda a frase "no new oil" ("não aos novos combustíveis" em português) abaixo de uma cópia do quadro "A Última Ceia" de Leonardo Da Vinci.

Segundo o , o grupo ambientalista, conhecido por interromper estradas e invadir terminais de petróleo, atacou, na semana passada, várias galerias de arte. Entre os cinco ativistas está Lucy Porter, uma professora da escola primária. Nas redes sociais, a mulher afirmou que o grupo irá "parar de perturbar as institiuções de arte assim que o governo fizer uma declaração significativa".

De acordo com o jornal britânico, o porta-voz da Royal Academy revelou que a sala onde se encontram expostas as obras foi fechada ao público.