Presidente da República promulga aumento das pensões mais baixas

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou ainda mais dois diplomas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quarta-feira três diplomas do Governo, entre os quais está o aumento das pensões, que consta do Orçamento do Estado para 2022, e que preve o aumento até 10 euros das pensões até 1108 euros.