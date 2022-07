Ministro das Finanças e secretário de Estado da Saúde do Reino Unido demitem-se após escândalo sexual

O Secretário de Estado para a Saúde Sajid Javid e o Ministro das Finanças Rishi Sunak demitiram-se esta terça-feira do governo do primeiro-ministro britânico Boris Johnson por falta de confiança.

Em comunicado, citado pela

, Javid refere que falou com o Primeiro-Ministro para apresentar a "demissão do cargo de Secretário de Estado da Saúde e Assistência Social".

"Tem sido um enorme privilégio servir nesta função, mas lamento não poder continuar em boa consciência", salientou o Secretário de Estado.O ministro britânico das finanças Rishi Sunak referiu que tinha chegado relutantemente à conclusão de que "não podemos continuar assim".Em causa está a postura de Boris Johnson perante o escândalo sexual que envolve Chris Pincher o ex vice-chefe da bancada parlamentar do Partido Conservador.Pincher é acusado de ter apalpado dois homens durante uma noite de copos num clube privado da capital britânica. "Bebi demasiado e envergonhei-me a mim próprio", escreveu o deputado na carta em que renuncia ao cargo de vice-chefe da bancada conservadora, na qual não faz qualquer referência aos alegados abusos sexuais.O gabinete do primeiro-ministro deu a entender que Boris Johnson ficou satisfeito com a renúncia do deputado e não espera que seja aberta uma investigação, dando o caso por encerrado, mas vários deputados conservadores e a oposição trabalhista exigem que Pincher seja investigado pela polícia por crimes sexuais.O deputado foi, entretanto, suspenso e não pode entrar no Parlamento.Sajid Javid estava arrastado numa polémica após depois admitir que manteve o status por seis anos enquanto banqueiro, permitindo-lhe legalmente evitar impostos sobre ganhos no exterior.