Confirmada transferência de David Carmo para o FC Porto por 20 milhões de euros

Era oficioso, agora é oficial. David Carmo é reforço do FC Porto até junho de 2027, numa transferência confirmada esta terça-feira à CMVM por 20 milhões de euros, mais 2,5 M€ por objetivos.O central chega ao Dragão proveniente do Sp. Braga e fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

