Chuva, granizo e trovoada: Mau-tempo faz estragos no Norte do País

O Norte do País foi esta terça-feira atingido por fortes chuvas, granizo e trovoada. O mau tempo provocou vários danos em campos agrícolas em várias localidades de Chaves e Vila Real. Foram registadas fortes trovoadas em Famalicão e Guimarães.O fenómeno foi procado por uma depressão, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Nesta terça-feira, o IPMA já tinha colocado sob aviso amarelo os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda e alertado para a possível ocorrência de precipitação e trovoada.Apesar do mau tempo, os quatro distritos atingidos pela depressão registam esta terça-feira temperaturas máximas de mais de 30 graus. As temperaturas mínimas não deveram baixar dos 16 graus, segundo o IPMA.