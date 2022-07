Kamala Harris defende fim de violência armada nos EUA em local de tiroteio fatal

Vice-Presidente dos Estados Unidos afirma que "não há dúvida" que este trauma "vai perdurar".

A vice-Presidente dos Estados Unidos disse na terça-feira, na sequência do tiroteio que fez vários mortos em Highland Park, nos subúrbios de Chicago, que os episódios de violência armada no país "têm de acabar".

"Ontem [segunda-feira] deveria ter sido um dia de reunião com a família e amigos para celebrar a independência da nossa nação. Em vez disso, essa comunidade sofreu uma tragédia violenta. (...) Temos de acabar com este horror. Temos de acabar com esta violência", disse Kamala Harris durante uma visita a Chicago, no estado de Illinois.

Harris conversou com familiares e amigos das vítimas do tiroteio, dizendo que "não há dúvida" que este trauma "vai perdurar".