Um morto em colisão rodoviária junto ao aeródromo de Ponte de Sor

Uma pessoa morreu esta quarta-feira de madrugada na sequência de uma colisão entre um veículo de ligeiro e outro de mercadorias na Estrada Nacional 2 junto ao aeródromo de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre disse à Lusa que o alerta para o acidente, que causou também um ferido ligeiro, foi dado às 05h12.

"O acidente causou uma vítima mortal, um homem de 62 anos, e um ferido ligeiro, um homem de 27 anos", disse a fonte.

Às 06h45 a estrada estava cortada ao trânsito para retirada das viaturas e limpeza de via, mantendo-se no local 18 operacionais, com o apoio de oito veículos.