Empresas de Mário Ferreira na Madeira, Malta e Porto alvo de buscas. Advogado de empresário confirma diligências

Estão a ser realizadas, esta quarta-feira, buscas na sede da Douro Azul, a empresa de Mário Ferreira responsável pelos cruzeiros no Douro, confirmou aoo advogado do empresário, Nuno Bizarro.Ao que osabe, as buscas decorrem igualmente na Madeira e na ilha de Malta.

As buscas estão a ser realizadas pela Autoridade Tributária e pelo DCIAP e dizem respeito a indícios fraude fiscal qualificada no negócio da compra e venda do navio Atlântida.O negócio que está a ser investigado diz respeito a uma venda do navio Atlântida efetuada em setembro de 2014 aos estaleiros navais de Viana do Castelo por mais de oito milhões e em 2015 a venda da mesma embarcação por 17 milhões a uma empresa norueguesa. Ministério Público já tinha aberto um inquérito para investigar o negócio que está a ser alvo de dois processos: num, o MP investiga suspeitas de administração danosa na venda do barco que os Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) fizeram a uma empresa de Mário Ferreira, em setembro de 2014, por 8,75 milhões de euros, valor inferior aos 29 milhões de euros que os ENVC atribuíram ao navio em 2012; no outro, o MP e o Fisco investigam suspeitas de eventual fraude fiscal na venda do ‘Atlântida’ por 17 milhões de euros a uma firma norueguesa, oito meses depois, por uma empresa de Mário Ferreira que estaria então sediada em Malta. Correio da Manhã já tinha noticiado que a Procuradoria Europeia está a investigar o empresário por suspeitas relacionadas com a atribuição de fundos comunitários a empresas do seu grupo . Segundo apurou oo inquérito contra o empresário, líder no setor do turismo de cruzeiros e dono da TVI, terá sido aberto na sequência de uma queixa sobre a atribuição de fundos europeus e alegados atos de branqueamento de capitais.