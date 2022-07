Moedas troca projeto de Medina da feira Popular em Lisboa por parque urbano

Presidente da câmara diz que parques de diversão no centro da cidade não fazem o mesmo sentido que no passado.

Foi uma das promessas eleitorais e Carlos Moedas pretende cumpri-la: o atual projeto da Feira Popular, em Carnide, Lisboa, vai ser trocado por um novo Parque Urbano, com equipamentos de lazer e desporto, incluindo uma piscina exterior. Para o autarca social-democrata, é preciso repensar o conceito de Feira Popular, pois "parques de diversão no centro de cidade não fazem o mesmo sentido que faziam no passado", afirmou à Rádio Renascença.

