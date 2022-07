Boris Johnson diz que pretende continuar como primeiro-ministro apesar dos escândalos

Tanto os partidos da oposição como alguns deputados conservadores exigiram a sua demissão.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esta quarta-feira no Parlamento que tenciona permanecer no cargo, apesar dos pedidos de renúncia de mais dois ministros e de outros funcionários do seu Governo.

Mergulhado numa profunda crise política devido à renúncia de vários membros do seu Governo, Johnson compareceu à sessão na Câmara dos Comuns, na qual tanto os partidos da oposição como alguns deputados conservadores exigiram a sua demissão, na sequência de uma série de escândalos.

"O trabalho de um primeiro-ministro em tempos difíceis, em circunstâncias em que lhe foi dado um mandato colossal, é continuar. E é isso que vou fazer", disse.