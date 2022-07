PS 'chumba' audição de Pedro Nuno Santos no parlamento sobre o novo aeroporto de Lisboa

Três requerimentos foram votados tendo obtido o voto contra do PS e os votos favoráveis das restantes bancadas parlamentares.

Os deputados do PS 'chumbaram' esta quarta-feira os requerimentos do PCP, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal para audição do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, na Assembleia da República, sobre o novo aeroporto de Lisboa.

Os três requerimentos foram votados na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, tendo obtido o voto contra do PS e os votos favoráveis das restantes bancadas parlamentares.

O deputado do PS Hugo Santos argumentou que há já uma audição do ministro aprovada para a próxima semana, no dia 13, onde poderá também ser questionado sobre o despacho entretanto revogado, que dava conta de uma decisão que contemplava um aeroporto no Montijo e outro em Alcochete.

Já a deputada do PCP Paula Santos acusou o PS de "bloqueio" à discussão, por ter votado contra os requerimentos.

Na semana passada, o Ministério das Infraestruturas publicou um despacho que dava conta de que o Governo tinha decidido avançar com uma nova solução aeroportuária para Lisboa, que passava por avançar com o Montijo para estar em atividade no final de 2026 e Alcochete e, quando este estiver operacional, fechar o aeroporto Humberto Delgado.

No entanto, no dia seguinte à sua publicação, o despacho foi revogado por ordem do primeiro-ministro, António Costa, levando Pedro Nuno Santos a assumir publicamente "erros de comunicação" com o Governo nas decisões que envolveram o futuro aeroporto da região de Lisboa.