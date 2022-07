David Carmo começa a trabalhar e Pepe diz que o FC Porto é o "alvo a abater"

Os campeões portugueses partem esta tarde para o Algarve onde vão estar em estágio até 14 de julho.

O defesa central David Carmo estreou-se esta quarta-feira a trabalhar pelo FC Porto, no dia em que oito internacionais voltaram de férias, incluindo Pepe, que declarou que os 'azuis e brancos' são "o alvo a abater" esta época.

"Temos a consciência e a certeza de que somos o alvo a abater por termos sido campeões, por isso é que temos de trabalhar muito bem. Temos de melhorar o que fizemos no ano passado. Temos a 'Champions', que é uma competição em que queremos honrar o nosso clube e Portugal. Há que trabalhar forte, com muita paixão para podermos chegar felizes ao final do ano", disse o capitão dos 'dragões'.

Pepe, Diogo Costa, Otávio, Taremi, João Mário, Zaidu, Grujic e Eustáquio apresentaram-se no Dragão para testes médicos e físicos, enquanto o jovem central David Carmo, apresentado na terça-feira como reforço para as próximas cinco épocas, a troco de 20 milhões de euros, ficou a conhecer o Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

Aos 39 anos, Pepe falou da sua longevidade na alta competição -- "fruto da sorte de poder estar num grande clube como o FC Porto, que tem pessoas a trabalhar de forma espetacular" -, destacando facto de estar sob o comando de um treinador que "exige muito" aos seus pupilos.

A boa condição física e mental que apresenta permite-lhe "dar o máximo pelo clube" na missão de tentar melhorar a época transata, na qual os 'dragões' conquistaram a 'dobradinha', designadamente campeonato e Taça de Portugal.

"Esse é o nosso desafio, porque queremos estar bem, dar alegrias aos nossos adeptos e desfrutar do que mais gostamos de fazer. É um ano que vai exigir muito de todos e de certeza que vamos estar à altura. Vamos trabalhar para isso e para podermos honrar a nossa camisola", rematou.

Pepe e os seus companheiros que esta quarta-feira iniciaram os trabalhos foram submetidos a exames médicos e avaliações físicas na clínica Espregueira, no Estádio do Dragão.

O plantel principal trabalhou durante a manhã com a equipa B no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival., com o lateral Wilson Manafá a ser o único a constar do boletim clínico, realizando treino condicionado e trabalho de ginásio.

Os campeões portugueses partem esta tarde para o Algarve onde vão estar em estágio até 14 de julho.