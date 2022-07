Câmara de Lisboa reforça trabalho "em conjunto" com juntas de freguesia na recolha do lixo

"Não podemos ignorar a realidade e todos nós andamos pela rua", afirmou Carlos Moedas.

O presidente da Câmara de Lisboa defendeu esta quarta-feira que as dificuldades na recolha do lixo só podem ser colmatadas "em conjunto" com as 24 juntas de freguesia, que dispõem este ano de 10,2 milhões de euros para a higiene urbana.

"Não podemos ignorar a realidade e todos nós andamos pela rua e as nossas conversas com os munícipes e com os fregueses é que há muitas dificuldades, dificuldades na recolha do lixo em Lisboa, e é perante essa realidade que temos que agir", declarou Carlos Moedas (PSD), referindo que o município e as juntas de freguesias têm de trabalhar "juntos" para resolver os problemas na higiene urbana.

O presidente da Câmara de Lisboa falava no âmbito da assinatura dos contratos interadministrativos e de delegação de competências relativos à higiene urbana, "que permitirão transferir este ano ainda 10,2 milhões de euros para as juntas de freguesia".

"Estou seguro que estamos a entrar numa nova etapa desta nossa relação entre a câmara municipal e as juntas de freguesia, mas, acima de tudo, numa nova etapa de um compromisso comum à cidade: a limpeza e a higiene urbana", afirmou o autarca do PSD, perante a presença dos 24 presidentes de juntas, destacando o compromisso de todos, apesar das diferenças partidárias, para melhor servir os lisboetas e quem visita a cidade.